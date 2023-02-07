Фейки россии о ситуации у Бахмута: в украинской разведке отреагировали

Сергей Шойгу приписывает оккупационным войскам несуществующие достижения в Украине

Российская пропаганда заявляет о захвате оккупантами ряда украинских населенных пунктов. В то же время в украинской разведке заявляют, что эта информация не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

Несуществующие победы оккупационной армии

Как отмечается в сообщении, пропагандистское агентство страны-оккупанта ТАСС сообщило, что министр обороны россии Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил о полном контроле со стороны армии кафиров над населенными пунктами Соледар, Клищиевка, Краснополье, Благодатное, Николаевка Донецкой области и Подгорное, Лобковое Запорожской области. Он также упомянул об "успешном" развитии боевых действий под Бахмутом и Угледаром, подчеркнул, что все указанные "достижения" являются результатом действий ВС рф.

"При этом Шойгу сознательно не упомянул тот факт, что на всех указанных направлениях для ведения боевых действий активно вовлечены силы частной военной компании "Вагнер". Зато кадровая российская армия играет лишь эпизодическую роль "сил поддержки". Эта информация замалчивается российскими пропагандистскими СМИ, что свидетельствует о продолжении конфликта в среде военно-политического руководства россии", — отмечают в украинской разведке.

Также в ГУР напомнили, что из города Соледар украинские войска были выведены еще 25 января, о чем официально сообщало командование ВСУ.

"Что касается других населенных пунктов, то их захват врагом в настоящее время не подтверждается. Украинские Силы обороны продолжают защиту на каждом из упомянутых направлений", — отметили в ведомстве.

Кремлевская методика для пропагандистов

В ГУР напомнили, что в начале текущего года военное командование государства-агрессора создало специальный документ, которым определяется, как именно кремлевским пропагандистам следует освещать события на поле боя.

"Основное содержание "общих рекомендаций" заключалось в акцентировании "выдающейся роли" руководства минобороны россии, в частности Шойгу и Герасимова. Также документ фактически вводил запрет на упоминание ЧВК "Вагнер" и лично Евгения Пригожина", — отметили в разведывательном ведомстве.

Напомним, ранее в ГУР сообщили, что Украина получает помощь от США в противодействии российским информационно-психологическим спецоперациям (ИПСО). Эта помощь предоставляется как на уровне государства, так и от частных компаний.

Также сообщалось, что Главное управление разведки получило достаточно информации для контроля над оккупантами. Анализ полученных данных предоставил ГУР информацию о дислокации и перемещении российских войск.