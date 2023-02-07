Фейки росії про ситуацію біля Бахмута: в українській розвідці відреагували

Сергій Шойгу приписує окупаційним військам неіснуючі досягнення в Україні

Російська пропаганда заявляє про захоплення окупантами низки українських населених пунктів. Водночас в українській розвідці заявляють, що ця інформація не відповідає дійсності.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

Неіснуючі перемоги окупаційної армії

Як зазначається у повідомленні, пропагандистська агенція країни-окупанта ТАСС повідомила, що міністр оборони рф Сергій Шойгу на селекторній нараді заявив про повний контроль з боку армії окупантів над населеними пунктами Соледар, Кліщіївка, Краснопілля, Благодатне, Миколаївка Донецької області та Підгірне, Лобкове Запорізької. Він також згадав про "успішний" розвиток бойових дій під Бахмутом і Вугледаром, наголосив, що всі зазначені "здобутки" є результатом дій зс рф.

"При цьому, Шойгу свідомо не згадав той факт, що на всіх зазначених напрямках для ведення бойових дій активно залучено сили приватної військової компанії "Вагнер". Натомість кадрова російська армія має лише епізодичну роль "сил підтримки". Ця інформація замовчується російськими пропагандистськими ЗМІ, що свідчить про продовження конфлікту в середовищі військово-політичного керівництва рф", — зазначають в українській розвідці.

Також в ГУР нагадали, що з міста Соледар українські війська було виведено ще 25 січня, про що офіційно повідомляло командування ЗСУ.

"Щодо інших населених пунктів, то їхнє захоплення ворогом на даний час не підтверджується. Українські Сили оборони продовжують захист на кожному зі згаданих напрямків", — наголосили у відомстві.

Кремлівська методичка для пропагандистів

У ГУР нагадали, що на початку поточного року військове командування держави-агресора створило спеціальний документ, яким визначається, як саме кремлівським пропагандистам треба висвітлювати події на полі бою.

"Основний зміст "загальних рекомендацій" полягав у акцентуванні "видатної ролі" керівництва міноборони рф, зокрема Шойгу та Герасимова. Також документ фактично вводив заборону на згадку ПВК "Вагнер" та особисто Євгенія Пригожина", — зазначили у розвідувальному відомстві.

Нагадаємо, раніше у ГУР повідомили, що Україна отримує допомогу від США у протидії російським інформаційно-психологічним спецопераціям (ІПСО). Ця допомога надається як на рівні держави, так і від приватних компаній.

Також повідомлялося, що Головне управління розвідки отримало достатньо інформації для контролю за окупантами. Аналіз отриманих даних надав ГУР інформацію про дислокацію і переміщення російських військ.