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У розвідці розповіли, як США допомагають Україні у боротьбі з російськими ІПСО

25 січня 2023 20:54
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Як США допомагають Україні у боротьбі з російськими ІПСО: інформація від ГУР
Андрій Юсов розповів про допомогу США у протидії російським ІПСО
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Україна отримує допомогу від США у протидії російським інформаційно-психологічним спецопераціям (ІПСО). Ця допомога надається як на рівні держави, так і від приватних компаній.

Про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов під час брифінгу. 

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Що відомо

"Є обмін інформацією, в тому числі на рівні спецслужб і, безумовно, в сфері інформаційної безпеки. Якщо говорити про взаємодію з приватними компаніями, на рівні соцмереж — і Google, i Facebook — є значно покращена взаємодія і багато успішних прикладів, коли зупинені компанії з дезінформації або окремі проєкти ІПСО" підкреслив Юсов.

Представник розвідки наголосив, що взаємодія зі США у цій сфері існує. Про це свідчить, за словами Юсова, навіть той факт, що існує значна грантова підтримка неурядовим громадським організаціям, різноманітним ініціативам, які стимулюють критичне мислення.

"Перевірка даних, професійна журналістська робота — це так само серйозна допомога у протидії ворожій дезінформації. І це, зокрема, відбувається і коштами американських платників податків",  додав речник ГУР. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російська пропаганда кардинально змінила акценти щодо висвітлення перебігу подій у війні проти України. В українській розвідці вважають, що це свідчить про загострення політичної боротьби всередині країни-агресора. Відповідні інструкції від кремля для пропагандистів оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України. 

Раніше Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки викрив чергову маніпуляцію російських пропагандистських медіа. Російські пропагандистські ЗМІ написали, ніби заступник голови Держслужби спецзв'язку та захисту інформації України Віктор Жора заявив про ефективність ворожих кібератак у матеріалі Politico. Однак про це у публікації авторитетного західного медіа не йдеться. 

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