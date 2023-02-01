Франция предоставит горючее и боеприпасы к ранее переданной военной помощи

Не только гаубицы Caesar: в Минобороны рассказали, что еще предоставит Франция
Франция согласилась передать Украине дополнительные 12 самоходных артиллерийских установок Caesar. Стало известно, что еще учтены в пакет помощи для Украины.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
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Что предоставит Франция Украине
"Фонд поддержки Украины позволяет предоставить еще 12 дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar на помощь Украине. Франция — надежный и крепкий союзник Украины: мы чествуем мужество и силу украинских воинов", — отметил глава оборонного ведомства Французской Республики.
Кроме того, Франция обязуется:
- Поддерживать в работоспособном состоянии уже переданное оборудование, в частности гаубиц Caesar. В рамках Фонда поддержки Украины на содержание будут направлены несколько десятков миллионов евро.
- Поставлять горючее и боеприпасы для уже предоставленной техники.
- Организовывать обучение украинских военных. К лету 2 тысяч украинских военных пройдут обучение во Франции. Также до конца месяца Франция направит 150 инструкторов, которые будут обучать 600 украинских военных в месяц.
- Предоставлять достаточные запасы ракет для зенитно-ракетного комплекса Crotale. Также в рамках Фонда поддержки Украина получит радар GM 200.
Напомним, 31 января спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Политики обсудили потребности Украины на фоне постоянных атак со стороны России.
Между тем, Соединенные Штаты могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины уже на этой неделе. В этом пакете будут ракеты GLSDB, позволяющие бить на расстояние до 150 км.