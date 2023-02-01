Франция предоставит горючее и боеприпасы к ранее переданной военной помощи

Алексей Резников и Эммануэль Макрон

Франция согласилась передать Украине дополнительные 12 самоходных артиллерийских установок Caesar. Стало известно, что еще учтены в пакет помощи для Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Что предоставит Франция Украине

"Фонд поддержки Украины позволяет предоставить еще 12 дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar на помощь Украине. Франция — надежный и крепкий союзник Украины: мы чествуем мужество и силу украинских воинов", — отметил глава оборонного ведомства Французской Республики.

Кроме того, Франция обязуется:

Поддерживать в работоспособном состоянии уже переданное оборудование, в частности гаубиц Caesar. В рамках Фонда поддержки Украины на содержание будут направлены несколько десятков миллионов евро.

Поставлять горючее и боеприпасы для уже предоставленной техники.

Организовывать обучение украинских военных. К лету 2 тысяч украинских военных пройдут обучение во Франции. Также до конца месяца Франция направит 150 инструкторов, которые будут обучать 600 украинских военных в месяц.

Предоставлять достаточные запасы ракет для зенитно-ракетного комплекса Crotale. Также в рамках Фонда поддержки Украина получит радар GM 200.

Напомним, 31 января спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Политики обсудили потребности Украины на фоне постоянных атак со стороны России.

Между тем, Соединенные Штаты могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины уже на этой неделе. В этом пакете будут ракеты GLSDB, позволяющие бить на расстояние до 150 км.