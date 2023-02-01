Франція надасть пальне та боєприпаси до раніше переданої військової допомоги

Олексій Резніков та Еммануель Макрон

Франція погодилася передати Україні додаткові 12 самохідних артилерійських установок Caesar. Стало відомо, що ще врахували у пакет допомоги для України.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Що надасть Франція Україні

"Фонд підтримки України дозволяє надати ще 12 додаткових самохідних артилерійських установок Caesar на допомогу Україні. Франція – надійний і міцний союзник України: ми вшановуємо мужність і силу українських воїнів", — зазначив голова оборонного відомства Французької Республіки.

Окрім того, Франція зобов'язується:

Підтримувати в працездатному стані вже переданого обладнання, зокрема гаубиць Caesar. У рамках Фонду підтримки України на утримання буде спрямовано кілька десятків мільйонів євро.

Постачати пальне і боєприпаси для вже наданої техніки.

Організовувати навчання українських військових. До літа 2 тисячі українських військових пройдуть навчання у Франції. Також до кінця місяця Франція направить 150 інструкторів, які будуть навчати 600 українських військових на місяць.

Надавати достатні запаси ракет для зенітно-ракетного комплексу Crotale. Також, у рамках Фонду підтримки Україна отримає радар GM 200.

Нагадаємо, 31 січня, спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Політики обговорили потреби України на фоні постійних атак зі сторони рф.

Тим часом Сполучені Штати можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України уже цього тижня. У цьому пакеті будуть ракети GLSDB, які дозволять бити на відстань до 150 км.