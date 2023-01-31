Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню

Франція передасть Україні 12 гаубиць Caesar та направить до Польщі 150 солдатів для навчання 600 українців на місяць. До літа країна планує навчити близько двох тисяч українських воїнів.

Про це повідомив міністр збройних справ Франції Себатьян Лекорню.

Caesar для України

Усього буде передано 12 гаубиць Caesar. Окрім того, французький уряд направить до Польщі 150 своїх військових, які проведуть навчання для українських солдатів.

"Франція передасть Україні 12 додаткових гаубиць Caesar і відправить 150 солдатів до Польщі, щоб навчати 600 українців на місяць, а до літа — лише 2000 українських солдатів", — сказав Лекорню.

Нагадаємо, що Франція та Австралія домовилися виробляти 155-мм снаряди для України. Це допоможе Україні у війні проти Росії.

Міністр оборони Австралії Річард Марлес назвав угоду між країнами "багатомільйонним проектом" Австралії та "новою співпрацею між австралійською та французькою оборонною промисловістю".