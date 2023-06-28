В Сумской области СБУ задержала корректировщика российских "Градов"

СБУ задержала российского коллаборанта Сумской области. Фото: СБУ

В Сумской области Служба безопасности Украины поймала очередного российского коллаборанта. Задержанный корректировал удары из российских РСЗО "Град" и оказался экс-регионалом.

Об этом сообщает СБУ.

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Кроме корректировки огня, задержанный также собирал разведданные об обороне северо-восточных рубежей Украины.

Получившуюся информацию мужчина передавал российским войскам. Как отмечает следствие, фигурантом оказался житель областного центра, бывший член запрещенной Партии регионов.

СБУ задержала российского коллаборанта Сумской области. Фото: СБУ

Мужчину завербовали еще до начала полномасштабного вторжения.

"В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за своих периодических поездок в Россию, где встречался с родственниками. Во время одного из таких выездов в страну-агрессор он получил от ФСБ задачи по проведению разведывательно-подрывной деятельности против Украины и был переведен в "режим ожидания", —говорят следователи СБУ.

Задержание коллаборанта

Сотрудники СБУ задержали фигуранта "на горячем" при попытке передачи агрессору информации об укрепрайонах ВСУ и Госпогранслужбы.

Для передачи разведданных в ФСБ он использовал несколько мессенджеров, у которых сразу удалял сообщения после связи с оккупантами.

Во время обысков по месту жительства задержанного обнаружено:

русский паспорт и трудовую книжку;

партийный билет запрещенной в Украине Партии регионов;

прокремлевскую символику;

мобильных телефонов и компьютерной техники.

СБУ задержала российского коллаборанта Сумской области. Фото: СБУ

СБУ задержала российского коллаборанта Сумской области. Фото: СБУ

Наказание злоумышленника

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Напомним, ранее мы писали, что специалисты Службы безопасности Украины задержали агента российских спецслужб, корректировавшего ракетный удар по Краматорску 27 июня. Для выполнения своей задачи он заранее сделал видеозаведения и парковку.