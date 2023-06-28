Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Безопасность arrow В Сумской области СБУ задержала корректировщика российских "Градов" arrow

В Сумской области СБУ задержала корректировщика российских "Градов"

28 июня 2023 15:28
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Сумской области СБУ задержала корректировщика российских "Градов"
СБУ задержала российского коллаборанта Сумской области. Фото: СБУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Сумской области Служба безопасности Украины поймала очередного российского коллаборанта. Задержанный корректировал удары из российских РСЗО "Град" и оказался экс-регионалом.

Об этом сообщает СБУ.

Читайте также:

Служба безопасности Украины разоблачила приспешника Кремля

Кроме корректировки огня, задержанный также собирал разведданные об обороне северо-восточных рубежей Украины.

Получившуюся информацию мужчина передавал российским войскам. Как отмечает следствие, фигурантом оказался житель областного центра, бывший член запрещенной Партии регионов.

 

СБУ задержала российского коллаборанта Сумской области. Фото: СБУ

Мужчину завербовали еще до начала полномасштабного вторжения.

"В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за своих периодических поездок в Россию, где встречался с родственниками. Во время одного из таких выездов в страну-агрессор он получил от ФСБ задачи по проведению разведывательно-подрывной деятельности против Украины и был переведен в "режим ожидания", —говорят следователи СБУ.

Задержание коллаборанта

Сотрудники СБУ задержали фигуранта "на горячем" при попытке передачи агрессору информации об укрепрайонах ВСУ и Госпогранслужбы.

Для передачи разведданных в ФСБ он использовал несколько мессенджеров, у которых сразу удалял сообщения после связи с оккупантами.

Во время обысков по месту жительства задержанного обнаружено:

  • русский паспорт и трудовую книжку;
  • партийный билет запрещенной в Украине Партии регионов;
  • прокремлевскую символику;
  • мобильных телефонов и компьютерной техники.

 

СБУ задержала российского коллаборанта Сумской области. Фото: СБУ

 

СБУ задержала российского коллаборанта Сумской области. Фото: СБУ

Наказание злоумышленника

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Напомним, ранее мы писали, что специалисты Службы безопасности Украины задержали агента российских спецслужб, корректировавшего ракетный удар по Краматорску 27 июня. Для выполнения своей задачи он заранее сделал видеозаведения и парковку.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз