На Сумщині СБУ затримала коригувальника російських "Градів"

СБУ затримала російського колаборанта на Сумщині. Фото: СБУ

У Сумській області Служба безпеки України спіймала чергового російського колаборанта. Затриманий коригував удари з російських РСЗВ "Град" та виявився ексрегіоналом.

Про це повідомляє СБУ.

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Окрім корегування вогню, затриманий також збирав розвіддані про оборону північно-східних рубежів України.

Отриману інформацію чоловік передавав російським військам. Як зазначає слідство, фігурантом виявився мешканець обласного центру, колишній член забороненої "Партії регіонів".

СБУ затримала російського колаборанта на Сумщині. Фото: СБУ

Чоловіка завербували ще до початку повномасштабного вторгнення.

"У поле зору російської спецслужби він потрапив через свої періодичні поїздки до росії, де зустрічався з родичами. Під час одного з таких виїздів до країни-агресора він отримав від фсб завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України і був переведений в "режим очікування"" — кажуть слідчі СБУ.

Затримання колаборнта

Співробітники СБУ затримали фігуранта "на гарячому" під час спроби передачі агресору інформації про укріпрайони ЗСУ і Держприкордонслужби.

Для передачі розвідданих до фсб він використовував декілька месенджерів, у яких одразу видаляв повідомлення після звʼязку з окупантами.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено:

російський паспорт і трудову книжку;

партійний квиток забороненої в Україні "Партії регіонів";

прокремлівську символіку;

мобільні телефони і комп’ютерну техніку.

СБУ затримала російського колаборанта на Сумщині. Фото: СБУ

СБУ затримала російського колаборанта на Сумщині. Фото: СБУ

Покарання зловмисника

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, раніше ми писали, що фахівці Служби безпеки України затримали агента російських спецслужб, який коригував ракетний удар по Краматорську 27 червня. Для виконання свого завдання він заздалегідь зробив відео заклади та паркування.