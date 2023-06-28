СБУ затримала агента РФ, який коригував ракетний удар по Краматорську

Наслідки ракетного удару по Краматорську. Фото: Reuters

Фахівці Служби безпеки України затримали агента російських спецслужб, який коригував ракетний удар по Краматорську 27 червня. Для виконання свого завдання він заздалегідь зробив відео заклади та паркування.

Про це повідомляє СБУ.

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Затриманий виявився "розконсервованим" агентом головного управління генштабу Росії. 27 червня йому було доручено встановити, чи відкрито вказане кафе та підтвердити присутність клієнтів.

Для виконання наказу, агент ГРУ здійснив відеозапис місцевості та найближчих зон для паркування. Потім він відправив записаний матеріал до російської військової розвідки.

Здобувши ці відомості, російські окупанти здійснили артилерійський удар по кафе, де знаходилися люди. Шпигуном виявився резидент Краматорська, який працює у місцевій газопровідній компанії.

Затриманий агент Росії. Фото: СБУ

Раніше його віддалено завербувало російське ГРУ, і під час повномасштабної агресії його "активували", доручивши збирати розвідувальні дані про розташування та переміщення оборонних сил у Слов'янську та Краматорську. Його завданням також було передача інформації про розташування ключових місцевих інфраструктурних об'єктів та місць із великим скупченням громадян.

Наразі проводяться дії щодо з'ясування всіх деталей злочину та залучення обвинуваченого та інших осіб, пов'язаних із цією справою, до відповідальності.

Що каже голова СБУ Василь Малюк

За словами Малюка, агент обов’язково відповість за свої дії перед судом України.

"Але таке затримання — це ще й сигнал для всіх інших коригувальників і зрадників, які працюють на ворога. Запам’ятайте — покарання невідворотне! Так само, як неминуче будуть відповідати перед міжнародним трибуналом і організатори воєнних злочинів — представники путінського режиму. Для цього ми постійно ведемо юридичну роботу і продовжуємо збір доказів для міжнародних судів", — каже він.

Нагадаємо, 27 червня о 19:30 російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ ракетами. Під удар потрапив заклад харчування у центрі міста. Було пошкоджено ще кілька приватних будинків. Ще одна ракета потрапила на територію селища Біленьке. По гарячих слідах йшлося про двох загиблих.

Пізніше стало відомо, що серед загиблих троє неповнолітніх — одна 17-річна дівчина і дві 14-річні сестри.