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​​На Хмельницкой АЭС из-за обстрелов остановили энергоблок, две другие станции снизили генерацию электроэнергии

10 февраля 2023 21:24
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
На Хмельницкой АЭС остановили один из энергоблоков из-за ракетного удара по энергосистеме Украины
Причиной остановки одного из блоков ХАЭС стала нестабильность в энергосистеме Украины
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Один из энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции был остановлен из-за дисбаланса в отечественной энергосистеме. Две другие АЭС снизили уровень генерации электроэнергии.

Об этом со ссылкой на Государственную инспекцию ядерного регулирования Украины сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

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Остановка энергоблока ХАЭС

Госинспекция ядерного регулирования сообщила МАГАТЭ, что на Хмельницкой АЭС остановили один из энергоблоков.

Причиной такого шага явилась нестабильность энергосистемы Украины после сегодняшнего ракетного удара российских войск.

Ситуация на других станциях

Две другие атомные электростанции, которые продолжают работать, Южноукраинская и Ровенская, также отреагировали на ситуацию в энергосистеме.

Они снизили уровень генерации электроэнергии.

Напомним, сегодня, 10 февраля, днем была объявлена массовая воздушная тревога по всей территории Украины. Сирены включились из-за опасности ракетного удара со стороны российских оккупационных войск.

Впоследствии руководители военных администраций и Telegram-каналы начали сообщать о взрывах в разных регионах Украины , в частности, в Кривом Роге, Кировоградской и Полтавской областях.

Также сообщалось о работе сил противовоздушной обороны в Днепре, Николаеве и Одессе.

Фото: "Первый деловой телеканал"

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