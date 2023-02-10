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​​​​​​​На Хмельницькій АЕС через обстріли зупинили енергоблок, дві інші станції знизили генерацію електроенергії

10 лютого 2023 21:24
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
На Хмельницькій АЕС зупинили один із енергоблоків через ракетний удар по енергосистемі України
Причиною зупинки одного з блоків ХАЕС стала нестабільність в енергосистемі України
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Один із енергоблоків Хмельницької атомної електростанції був зупинений через дисбаланс у вітчизняній енергосистемі. Дві інші АЕС знизили рівень генерації електроенергії.

Про це з посиланням на Державну інспекцію ядерного регулювання України повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

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Зупинка енергоблоку ХАЕС

Держінспекції ядерного регулювання повідомила МАГАТЕ, що на Хмельницькій АЕС зупинили один із енергоблоків.
Причиною такого кроку стала нестабільність енергосистеми України після сьогоднішнього ракетного удару російських військ.

Ситуація на інших станціях

Дві інші атомні електростанції, які продовжують працювати — Південноукраїнська та Рівненська — також відреагували на ситуацію в енерегосистемі.

Вони знизили рівень генерації електроенергії.

Нагадаємо, сьогодні, 10 лютого, вдень була оголошена масова повітряна тривога на усій території України. Сирени увімкнулися через небезпеку ракетного удару з боку російських окупаційних військ.

Згодом очільники військових адміністрацій та Telegram-канали почали повідомляти про вибухи у різних регіонах України, зокрема, у Кривому Розі, на Кіровоградщині та Полтавщині.

Також повідомлялося про роботу сил протиповітряної оборони у Дніпрі, Миколаєві та Одесі.

Фото: "Перший діловий телеканал"

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