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​​​​​​​Усі українські АЕС працюють на максимумі: скільки відсотків споживання електроенергії вони забезпечують

24 січня 2023 14:18
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Вісім енергоблоків українських АЕС працюють на максимумі
Електроенергію до загальної української енергосистеми генерують вісім енергоблоків АЕС
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Усі три атомні електростанції, які перебувають на підконтрольній Україні території, працюють на максимальній потужності. Зараз вони забезпечують 55% від загального обсягу споживання електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба державної компанії "Енергоатом".

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Що відбувається на українських АЕС

У Енергоатомі заявили, що станом на 24 січня усі вісім енергоблоків на трьох українських атомних електростанціях працюють на максимальних номінальних потужностях.

АЕС забезпечують генерацію близько 55% від загального рівня споживання електроенергії в Україні.

Найбільший обсяг генерує Південноукраїнська атомна електростанція.

Ремонт енергоблоку

Разом з тим, дев’ятий енергоблок досі перебуває на ремонті.

Цей ремонт, зазначили у Енергоатомі, є плановим, він проводиться раз на чотири роки. 

Метою таких ремонтів є забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

Ситуація в Енергодарі

ДП "Енергоатом" зазначив, що найбільша в Україні і Європі Запорізька атомна електростанція, яка перебуває під контролем російських окупантів, досі не працює.

Росіяни блокують включення усіх шести енергоблоків ЗАЕС.

У цей час ця станція продовжує споживати електроенергію із загальноукраїнської мережі для власних потреб.

Нагадаємо, що 18 січня місія МАГАТЕ завершила розміщення постійних місій на українських атомних електростанціях — Рівненській, Чорнобильській, Південноукраїнській. 

Наступного дня, 19 січня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Український лідер подякував Гроссі за позитивне рішення щодо розміщення інспекторів агентства на українських АЕС.

Додамо, що на Запорізькій атомній електростанції, захопленій російськими агресорами на початку повномасштабної війни, постійна місія МАГАТЕ працює ще з вересня 2022 року.

З того ж часу за участю МАГАТЕ ведуться перемовини про створення безпечної зони навколо Запорізької атомної електростанції, яка зараз окупована росіянами. 

МЗС України зазначає, що Київ та МАГАТЕ "крок за кроком" рухаються до встановлення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС.

Фото: "Енергоатом"

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