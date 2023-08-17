Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Безопасность arrow На карте тревог предупредили о радиационной угрозе в Николаевской области: что известно arrow

На карте тревог предупредили о радиационной угрозе в Николаевской области: что известно

17 августа 2023 10:22
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
На карте тревог предупредили о радиационной угрозе в Николаевской области: что известно
Учения по гражданской защите. Фото: МВД
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

На карте тревог утром 17 августа появилось предупреждение о радиационной угрозе в Николаевской области. Это сообщение связано с учениями, которое сегодня проводятся в регионе.

Об учениях в регионе сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Читайте также:

Что известно об учениях на Николаевщине

Ким напомнил, что в течение 17 и 18 августа на территории Южноукраинска и Вознесенского района будут проводиться многоступенчатые командно-штабные учения по гражданской защите.

По словам главы областной администрации, во время учений планируется отработка практических мер по эвакуации населения из зон условного радиационного заражения, ликвидации последствий пожаров и ракетных ударов.

"В ходе отработки возможно ограничение движения транспортных средств по дорогам регионального и местного значения на территории Вознесенского района. Все мероприятия носят учебный характер", — отметил Ким.

Уведомление об обучении в Николаевской области. Фото: t.me/mykolaivskaODA
Сообщение об учениях в Николаевской области. Фото: t.me/mykolaivskaODA

Новая угроза на карте

Сегодня утром на карте воздушных тревог появилась информация о радиационной угрозе в г. Вознесенск Николаевской области, а также в Прибужановской тергромаде Вознесенского района.

Предупреждение о радиационной угрозе на карте. Фото: alerts.in.ua
Предупреждение о радиационной угрозе на карте. Фото: alerts.in.ua

На карте эти районы были выделены чёрным цветом.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики в Энергодаре создали своими действиями новую угрозу экологической и радиационной безопасности. Долгое время жители города регулярно наблюдали значительное задымление на улицах, вызванное раздуванием пыли из золоотвалов Запорожской ТЭС.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Бывшие республики СССР против России: как помогают Украине

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

13:58 Не смог пройти мимо флага: американец захотел познакомиться с соседками-украинками

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз