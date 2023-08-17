На карте тревог предупредили о радиационной угрозе в Николаевской области: что известно

Учения по гражданской защите. Фото: МВД

На карте тревог утром 17 августа появилось предупреждение о радиационной угрозе в Николаевской области. Это сообщение связано с учениями, которое сегодня проводятся в регионе.

Об учениях в регионе сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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Ким напомнил, что в течение 17 и 18 августа на территории Южноукраинска и Вознесенского района будут проводиться многоступенчатые командно-штабные учения по гражданской защите.

По словам главы областной администрации, во время учений планируется отработка практических мер по эвакуации населения из зон условного радиационного заражения, ликвидации последствий пожаров и ракетных ударов.

"В ходе отработки возможно ограничение движения транспортных средств по дорогам регионального и местного значения на территории Вознесенского района. Все мероприятия носят учебный характер", — отметил Ким.

Сообщение об учениях в Николаевской области. Фото: t.me/mykolaivskaODA

Новая угроза на карте

Сегодня утром на карте воздушных тревог появилась информация о радиационной угрозе в г. Вознесенск Николаевской области, а также в Прибужановской тергромаде Вознесенского района.

Предупреждение о радиационной угрозе на карте. Фото: alerts.in.ua

На карте эти районы были выделены чёрным цветом.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики в Энергодаре создали своими действиями новую угрозу экологической и радиационной безопасности. Долгое время жители города регулярно наблюдали значительное задымление на улицах, вызванное раздуванием пыли из золоотвалов Запорожской ТЭС.