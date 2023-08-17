На карте тревог предупредили о радиационной угрозе в Николаевской области: что известно
На карте тревог утром 17 августа появилось предупреждение о радиационной угрозе в Николаевской области. Это сообщение связано с учениями, которое сегодня проводятся в регионе.
Об учениях в регионе сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Что известно об учениях на Николаевщине
Ким напомнил, что в течение 17 и 18 августа на территории Южноукраинска и Вознесенского района будут проводиться многоступенчатые командно-штабные учения по гражданской защите.
По словам главы областной администрации, во время учений планируется отработка практических мер по эвакуации населения из зон условного радиационного заражения, ликвидации последствий пожаров и ракетных ударов.
"В ходе отработки возможно ограничение движения транспортных средств по дорогам регионального и местного значения на территории Вознесенского района. Все мероприятия носят учебный характер", — отметил Ким.
Новая угроза на карте
Сегодня утром на карте воздушных тревог появилась информация о радиационной угрозе в г. Вознесенск Николаевской области, а также в Прибужановской тергромаде Вознесенского района.
На карте эти районы были выделены чёрным цветом.
Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики в Энергодаре создали своими действиями новую угрозу экологической и радиационной безопасности. Долгое время жители города регулярно наблюдали значительное задымление на улицах, вызванное раздуванием пыли из золоотвалов Запорожской ТЭС.