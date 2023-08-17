На карті тривог попередили про радіаційну загрозу на Миколаївщині: що відомо

Навчання з цивільного захисту. Фото: МВС

На карті тривог вранці 17 серпня з'явилося попередження про радіаційну загрозу у Миколаївській області. Це повідомлення пов'язане з навчаннями, які сьогодні проводяться у регіоні.

Про навчання у регіоні повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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Кім нагадав, що протягом 17 та 18 серпня на території Южноукраїнська та Вознесенського району проводитимуться багатоступеневі командно-штабні навчання з цивільного захисту.

За словами очільника обласної адміністрації, під час навчань планується відпрацювання практичних заходів з евакуації населення із зон умовного радіаційного зараження, ліквідації наслідків пожеж та ракетних ударів.

"У ході відпрацювання можливе обмеження руху транспортних засобів по дорогах регіонального та місцевого значення на території Вознесенського району. Всі заходи носять навчальний характер", — зазначив Кім.

Повідомлення про навчання у Миколаївській області. Фото: t.me/mykolaivskaODA

Нова загроза на карті

Сьогодні вранці на мапі повітряних тривог з'явилася інформація про радіаційну загрозу в м. Вознесенськ на Миколаївщині, а також в Прибужанівській тергромаді Вознесенського району.

Попередження про радіаційну загрозу на карті. Фото: alerts.in.ua

На карті ці райони були виділені чорним кольором. Однак за деякий час сповіщення про радіаційну загрозу зникли з карти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники в Енергодарі створили своїми діями нову загрозу для екологічної та радіаційної безпеки. Тривалий час мешканці міста регулярно спостерігали значне задимлення на вулицях, спричинене роздмухуванням пилу із золовідвалів Запорізької ТЕС.