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Що робити у разі радіаційної аварії: поради від МОЗ

27 травня 2023 00:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Що робити у разі радіаційної аварії: поради від МОЗ
Чоловіки в захисних від радіації костюмах проводять огляд території на зараження. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

На фоні постійної загрози з боку окупантів щодо Запорізької АЕС, зокрема можливої атаки на станцію, українці мають знати, як себе захистити під час радіаційної аварії. Так, варто знати три ключові правила — перебувати в укритті, слідкувати за офіційною інформацію та виконувати вказівки органів влади. 

Відповідні правила поводження під час радіаційного викиду оприлюднило Міністерство охорони здоров’я.

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Що робити під час радіаційної аварії

"Основне — потрібно залишатись в приміщенні або терміново у нього зайти, якщо ви знаходитесь на вулиці. Це найбезпечніша дія, яку обов’язково варто виконати", — йдеться в повідомленні міністерства.

Оскільки радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі, крім того, варто тримати біля себе домашніх тварин, щоб вони не переносили забруднення.

"Якщо можливо, залишайтеся в кімнаті без вікон і зовнішніх дверей, зачиняйте вікна та двері, ущільніть отвори підручними засобами (скотч, змочена водою тканина тощо) та вимикайте системи вентиляції (кондиціонери або обігрівачі) у вашому будинку. Залишайтесь в укритті, допоки офіційна влада не надала інших вказівок", — наголошують в МОЗ.

Що робити з забрудненим одягом

Слід обережно зняти верхній одяг, таким чином ви позбудетеся до 90% радіоактивного матеріалу, і заховати його в у пластиковий пакет або герметичний контейнер та тримати в недоступному місці.

"Прийміть душ з милом, голову помийте шампунем. Не використовуйте кондиціонери для волосся, оскільки вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на вашому волоссі. Не тріть і не подряпайте шкіру, аби радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани", — йдеться в повідомленні.

У разі якщо немає можливості прийняти душ, помийте руки, обличчя та відкриті частини тіла з милом. Якщо немає доступу до води, варто скористатися вологими серветками чи тканиною. Після цього слід одягнути чистий одяг. Якщо допомагаєте в цьому рідним, перебувайте в захисній масці й користуйтеся рукавичками.

Як бути з водою та продуктами

Важливо мати запас води у пляшках чи інших герметичних контейнерах.  

"Навіть якщо водопровідна вода забруднена, ви все одно можете використовувати її для знезараження. Будь-який радіоактивний матеріал, який потрапляє в поверхневі або підземні води, буде розбавлятися водою до дуже низького рівня і буде безпечним для миття шкіри, волосся та одягу", — зазначили в міністерстві.

Харчові продукти є безпечними, якщо зберігались у герметичних контейнерах — консерви, банки, пляшки, коробки тощо. Однак перед використанням важливо протерти їх чистою тканиною. Теж саме зробіть із кухонним приладдям перед використанням. Після цього використану тканину потрібно покласти в недоступне місце.

Коли варто приймати йодид калію

Зазначається, якщо йодид калію приймати вчасно й у визначеному дозуванні, то він блокує поглинання радіоактивного йоду щитоподібною залозою, що знижує ризик розвитку раку щитоподібної залози та інших її захворювань. Однак він не захищає від радіації. . 

"Йодид калію слід приймати лише, якщо ви отримали таку вказівку від органів влади чи ДСНС. Приймати йодид калій для "профілактики" без потреби — недопустимо. Це може зашкодити вашому здоров’ю. Також важливо, що йодна профілактика здійснюється одноразово. Тобто вживання йоду зараз не має жодного сенсу", — наголосили в МОЗ.

Нагадаємо, що представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що окупанти планують провокацію на Запорізькій АЕС. За його словами, росіяни хочуть зробити імітацію удару по станції і звинуватити у цьому Україну.

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