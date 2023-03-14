Минобороны Беларуси объявило о призыве военнообязанных на сборы
Белорусское министерство обороны анонсировало плановый призыв военнообязанных на военные сборы. Эти мероприятия будут осуществляться уже в марте.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы белорусского военного ведомства.
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Что известно
"В Вооруженных силах продолжаются плановые мероприятия по повышению уровня боевой готовности соединений и воинских частей, в рамках которых в течение марта будет осуществляться плановый призыв военнообязанных на военные сборы", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что во время сборных мероприятий военнообязанные "повысят свои профессиональные знания, ознакомятся с новыми образцами вооружения, военной и специальной техники, примут участие в спланированных тренировках и учениях".
Напомним, 9 марта военные учения Вооруженных сил Беларуси и россии на белорусских полигонах были продолжены до 20 марта.
Ранее министерство обороны Беларуси объявило о намерениях сформировать отряды из 100-150 тысяч ополченцев под давлением военно-политического командования российской федерации. Однако по мнению военных экспертов, вряд ли граждане соседней страны согласятся выступить с оружием в руках против Украины.