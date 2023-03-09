Білорусь і рф продовжили військові навчання: названі терміни

Військові навчання

Військові навчання Збройних сил Республіки Білорусь та рф на білоруських полігонах продовжені до 20 березня. Деякі полігони будуть вихідними 11-12 березня, але інші, де перебувають війська рф, продовжуватимуть роботу без перерви.

Про це пише Беларуські Гаюн.

Навчання відбуваються вже безперервно з 29 квітня 2022 року, і кількість подовжень досягла 46 тижнів. Військові Білорусі покращують свої навички та готуються до оборони, проте вони не мають досвіду наступальних дій у реальних бойових умовах.

Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на цей час виглядає так з 13 березня і до:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 18.03;

Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 17.03;

Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 18.03;

Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 19.03;

212-й авіаційний полігон "Неман" (Новогрудський район) до 17.03;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 20.03;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевичський район) до 19.03;

Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 19.03.

Нагадаємо, що військовослужбовці Повітряних сил ЗС Німеччини проводять тактичну підготовку українських захисників на системі ППО IRIS-T Infra-Red Imaging System. Ці системи вже надані Україні раніше.