Міноборони Білорусі оголосило про призов військовозобов'язаних на збори
Білоруське міністерство оборони анонсувало плановий призов військовозобов'язаних на військові збори. Ці заходи будуть здійснюватися уже у березні.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби білоруського військового відомства.
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Що відомо
"У Збройних силах тривають планові заходи щодо підвищення рівня бойової готовності з'єднань і військових частин, в рамках яких протягом березня буде здійснюватися плановий призов військовозобов'язаних на військові збори", — йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що під час зборових заходів військовозобов'язані "підвищать свої професійні знання, ознайомляться з новими зразками озброєння, військової та спеціальної техніки, візьмуть участь у спланованих тренуваннях і навчаннях".
Нагадаємо, 9 березня військові навчання Збройних сил Білорусі та рф на білоруських полігонах були продовжені до 20 березня.
Раніше міністерство оборони Білорусі оголосило про наміри сформувати загони із 100-150 тисяч ополченців під тиском військово-політичного командування російської федерації. Однак, на думку військових експертів, навряд чи громадяни сусідньої країни погодяться виступити зі зброєю в руках проти України.