Міноборони Білорусі оголосило про призов військовозобов'язаних на збори

Збори військовозобов'язаних у Білорусі анонсовані на березень

Білоруське міністерство оборони анонсувало плановий призов військовозобов'язаних на військові збори. Ці заходи будуть здійснюватися уже у березні.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби білоруського військового відомства.

Що відомо

"У Збройних силах тривають планові заходи щодо підвищення рівня бойової готовності з'єднань і військових частин, в рамках яких протягом березня буде здійснюватися плановий призов військовозобов'язаних на військові збори", — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що під час зборових заходів військовозобов'язані "підвищать свої професійні знання, ознайомляться з новими зразками озброєння, військової та спеціальної техніки, візьмуть участь у спланованих тренуваннях і навчаннях".

Нагадаємо, 9 березня військові навчання Збройних сил Білорусі та рф на білоруських полігонах були продовжені до 20 березня.

Раніше міністерство оборони Білорусі оголосило про наміри сформувати загони із 100-150 тисяч ополченців під тиском військово-політичного командування російської федерації. Однак, на думку військових експертів, навряд чи громадяни сусідньої країни погодяться виступити зі зброєю в руках проти України.