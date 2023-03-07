Министр обороны Польши не говорил испанскому изданию, что Украина уже получила ЗРК Patriot: детали

Мариуш Блащак

Министр обороны Польши Мариуш Блащак не говорил испанскому изданию La Razon, что Украина уже получила ЗРК Patriot. Он отметил, что такая информация могла появиться из-за ошибки при переводе.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление министерства национальной обороны Польши.

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"Намерение вице-премьер-министра, министра национальной обороны Мариуша Блащака заключалось в том, чтобы указать, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче батареи Patriot", — подчеркнули в министерстве.

Там добавили, что первые польские танки Leopard уже в Украине.

Напомним, НАТО продолжает проявлять единство в поддержке Украины, но напряженность между Польшей и Германией чревата общими усилиями по поставке помощи Силам обороны. В результате споров между Варшавой и Берлином, касающихся ракет, танков и запчастей, сотрудничество в области поставок вооружений для Украины может стать невозможным.

Также мы писали, что Вашингтон ведет переговоры с Берлином и Варшавой по поводу проведения совместных военных маневров в Польше в ответ на угрозу восточной границы НАТО со стороны россии.

Добавим, Польша готова проводить у себя обучение для украинских пилотов на истребителях F-16. Однако такое решение нужно согласовывать "в более широкой коалиции".