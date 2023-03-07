Міністр оборони Польщі не говорив іспанському виданню, що Україна вже отримала ЗРК Patriot: деталі
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак не говорив іспанському виданню La Razon, що Україна вже отримала ЗРК Patriot. Він зазначив, що така інформація могла з'явитися через помилку під час перекладу.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву міністерства національної оборони Польщі.
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Деталі
"Намір віцепрем’єр-міністра, міністра національної оборони Маріуша Блащака полягав у тому, щоб вказати, що завдяки зусиллям Польщі було прийнято рішення про передачу батареї Patriot", — наголосили в міністерстві.
Там додали, що перші польські танки Leopard вже в Україні.
Нагадаємо, НАТО продовжує виявляти єдність у підтримці України, але напруженість між Польщею та Німеччиною загрожує спільним зусиллям щодо постачання допомоги Силам оборони. Внаслідок суперечок між Варшавою та Берліном, що стосуються ракет, танків і запчастин, співпраця в галузі постачання озброєнь для України може стати неможливою.
Також ми писали, що Вашингтон веде переговори з Берліном та Варшавою щодо проведення спільних військових маневрів у Польщі у відповідь на загрозу східному кордону НАТО з боку росії.
Додамо, Польща готова проводити в себе навчання для українських пілотів на винищувачах F-16. Однак таке рішення потрібно узгоджувати "в ширшій коаліції".