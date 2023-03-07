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Системи Patriot уже прибули до України: що відомо

7 березня 2023 12:36
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
США оголосили про надання Україні Patriot у грудні
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Американські системи протиповітряної оборони Patriot вже прибули до України. Вони були передані в Україну через Польщу. 

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуша Блащака в інтерв'ю LA RAZÓN.

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"Завдяки зусиллям Польщі в Україну потрапили, зокрема, батареї Patriot та перші танки Leopard", — сказав міністр.

При цьому Блащак зазначив, що Польща не лише головний пункт передачі допомоги Україні, але й один із найбільших донорів.

За словами очільника оборонного відомства, з початку повномасштабної війни Польща передала Україні зброю на понад 2,2 млрд євро. При цьому в суму не входять витрати, які країна несе на підготовку українських військових, та останній пакет "броньовиків", до якого входять танки Leopard 2A4.

Окрім того, Блащак висловився щодо передачі Україні авіації. За його словами, такі рішення варто приймати на ширшому союзницькому рівні.

Що таке ракетний комплекс Patriot

Patriot — це ракетна система класу "земля-повітря", яка була вперше розгорнута в 1980-х роках і може вражати літаки, крилаті та балістичні ракети меншої дальності.

Кожна батарея Patriot складається з встановленої на вантажівці пускової системи з вісьмома пусковими установками, які можуть утримувати до чотирьох ракет-перехоплювачів, наземний радар, станції управління та генератор. Для експлуатації та обслуговування батареї Patriot може знадобитися до 90 військовослужбовців.

Військові експерти зазначають, що системи Patriot можуть бути ефективними проти балістичних ракет малої дальності та є сильним сигналом підтримки США.

Американські батареї регулярно розгортаються по всьому світу. Крім того, Patriot також експлуатують або купують Нідерланди, Німеччина, Японія, Ізраїль, Саудівська Аравія, Кувейт, Тайвань, Греція, Іспанія, Південна Корея, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Румунія, Швеція, Польща та Бахрейн.

Нагадаємо, наприкінці минулого року США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Зокрема, до нього увійдуть системи ППО Patriot.

Українські воїни продовжують опановувати ЗРК Patriot. Відповідні навчання у Німеччині проходять шість днів на тиждень.

 

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