Залужный переговорил с американским генералом - о чем говорили

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел переговоры с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Стороны обсудили ситуацию на Донбассе, ракетную атаку рф и поддержку украинских солдат.

Об этом Залужный сообщил в Telegram.

Переговоры Залужного и Милли

По словам главнокомандующего ВСУ, наиболее напряженным направлением является Донецкое. Там армия рф совершает около 50 атак каждый день.

"Ожесточенные бои продолжаются в районе Угледара и Марьинки. Мы надежно держим оборону. На некоторых участках фронта нам удалось восстановить ранее утраченные позиции и закрепиться там. Несмотря на постоянное давление врага, мы продолжаем удерживать под контролем Бахмут и принимаем меры по стабилизации линии фронта вокруг этого города", — сказал он.

Также Залужный проинформировал коллегу про последнюю ракетную атаку рф. Он подчеркнул значение средств противовоздушной обороны и еще раз поблагодарил за их предоставление.

"Поделился беспокойством в связи с использованием россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море", — уточнил Залужный.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ поблагодарил американского генерала за понимание потребностей сил обороны для отражения российской вооруженной агрессии, значительный персональный вклад в приближение нашей победы и непоколебимую поддержку Украины.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный призвал тщательно проверить обвинения в коррупции в адрес Минобороны. Он также посоветовал не перекладывать ответственность подчиненных на руководителя ведомства, потому что это вредит делу и противоречит принципам НАТО.