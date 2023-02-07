Федоров просит пенсионеров Мелитополя эвакуироваться

Мэр Мелитополя Иван Федоров

Мэр Мелитополя Иван Федоров призывает всех пенсионеров города эвакуироваться. Это связано с тем, что оккупанты начали задерживать выплату 10000 рублей в виде соцпомощи.

Об этом пишет Риа-Мелитополь.

Пенсионеров просят уезжать из города

Захватчики оценили труд абсолютно каждого пенсионера в 10000 рублей. Вместе с тем в Мелитополе с начала года перестали работать терминалы украинских банкоматов. Поэтому если раньше пенсионеры могли рассчитаться за продукты питания в магазинах картой, на которую Украина продолжает перечислять украинскую пенсию, то сегодня уже и этого мелитопольцы не могут сделать.

"В 2014-2015 годах в Донецкой области были мобильные банкоматы. Их подвозили к границе и пенсионеры могли снять средства. Но сегодня для мелитопольцев сделать это невозможно, потому что Васильевка закрыта. Поэтому пенсионеры живут на свои сбережения. Близкие передают им деньги. Сегодня такая возможность есть. Я прошу пенсионеров уехать из оккупации, потому что находиться в Мелитополе крайне опасно", — сообщил Иван Федоров.

Напомним, что в Мелитополе предатели из газового хозяйства ходят по квартирам горожан с квитанциями о фейковых долгах. Если прежде миссия состояла в подключении газа, то на этот раз они заставляют владельцев подписать договоры и раздают квитанции.