Федоров просить пенсіонерів Мелітополя евакуюватися

Мер Мелітополя закликає пенсіонерів евакуюватися
Мер Мелітополя Іван Федоров закликає всіх пенсіонерів міста евакуюватись. Це з тим, що окупанти почали затримувати виплату 10000 рублів як соцдопомоги.
Про це пише Риа-Мелітополь.
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Пенсіонерів просять їхати з міста
Загарбники оцінили працю абсолютно кожного пенсіонера на 10000 рублів. Водночас у Мелітополі з початку року перестали працювати термінали українських банкоматів. Тож якщо раніше пенсіонери могли розрахуватися за харчові продукти у магазинах карткою, на яку Україна продовжує перераховувати українську пенсію, то сьогодні вже цього мелітопольці не можуть зробити.
"У 2014-2015 роках на Донеччині були мобільні банкомати. Їх підвозили до кордону і пенсіонери могли зняти кошти. Але сьогодні для мелітопольців зробити це неможливо, бо Василівка закрита. Тому пенсіонери живуть на свої заощадження. Близькі передають їм гроші. Сьогодні така можливість є. Я прошу пенсіонерів виїхати з окупації, бо перебувати у Мелітополі вкрай небезпечно", — повідомив Іван Федоров.
Нагадаємо, що в Мелітополі зрадники з газового господарства ходять по квартирах городян з квитанціями про фейкові борги. Якщо раніше місія полягала у підключенні газу, то цього разу вони змушують власників підписати договори та роздають квитанції.