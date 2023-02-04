Мелитополь - людям отключили интернет - в чем причина

Отключение интернета в Мелитополе

Со вчерашнего дня в Мелитополе отсутствует интернет, который подавала компания "Медиана". По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, оккупанты отключили подстанцию "Медиана".

Об этом пишет Риа-Мелитополь.

Отключение интернета

Пользователи Константиновки Мелитопольского района жалуются: за весь месяц интернет был от силы 7 суток, а заплатили за услугу 480 рублей. И никто деньги за неиспользованные мегабайты не возвращает.

"Причина отключения банальна — в городе продолжается передел бизнеса и за такую "дойную корову", как Интернет-провайдер, продолжается борьба", — говорится в сообщении.

Сначала компании запретили принимать оплату за услугу в офисе наличными и перевели платежки на счет в российском ПСБ-банке.

В Риа-Мелитополь также сообщили, что в офис "Медианы" с обыском заявились представители оккупационных властей с солдатами.

"Есть информация, что этот провайдер снова перейдет в чьи-то руки, как переходящий флаг. В настоящее время базовая станция отключена и новый владелец перенастраивает оборудование", — пишет издание.

После этого, по городу начали ходить слухи, что якобы с 11 февраля в городе полностью отключат интернет. При этом, гауляйтеры ни слова не говорят о причинах отключения интернета

Напомним, что в Мелитополе предатели из газового хозяйства ходят по квартирам горожан с квитанциями о фейковых долгах. Если прежде миссия состояла в подключении газа, то на этот раз они заставляют владельцев подписать договоры и раздают квитанции.