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МАГАТЭ подтвердило заминирование ЗАЭС

23 сентября 2023 17:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
МАГАТЭ подтвердило заминирование ЗАЭС
Российский оккупант на территории ЗАЭС. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На территории временно оккупированной Запорожской атомной электростанции остаются мины, установленные российскими захватчиками ранее. Эксперты подтвердили, что уровень радиации на ядерном стратегическом объекте остается в норме.

Об этом говорится в официальном заявлении МАГАТЭ.

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МАГАТЭ подтвердило заминирование ЗАЭС

Сообщается, что на этой неделе эксперты МАГАТЭ провели обход ЗАЭС. Они посетили главные щиты управления энергоблоков №2, №5 и №6. Также было зафиксировано, что энергоблоки №2 и №5 остаются в состоянии "холодной" остановки, а энергоблок №6 — в состоянии "горячей" остановки.

Кроме того, команда МАГАТЭ посетила аварийные дизель-генераторы энергоблоков №4 и №5 и провела обход периметра ЗАЭС.

"При обходе команда не заметила тяжелого вооружения, но подтвердила, что мины, о которых сообщалось ранее, остались на месте", — говорится в сообщении.

По результатам обхода эксперты заявили, что уровень радиации на территории ЗАЭС остается в норме.

Напомним, что недавно российские террористы устроили очередную аварию на ЗАЭС. Несмотря на то, что все работники станции знают об инциденте, оккупанты пытаются это всячески скрыть.

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