МАГАТЭ подтвердило заминирование ЗАЭС
На территории временно оккупированной Запорожской атомной электростанции остаются мины, установленные российскими захватчиками ранее. Эксперты подтвердили, что уровень радиации на ядерном стратегическом объекте остается в норме.
Об этом говорится в официальном заявлении МАГАТЭ.
МАГАТЭ подтвердило заминирование ЗАЭС
Сообщается, что на этой неделе эксперты МАГАТЭ провели обход ЗАЭС. Они посетили главные щиты управления энергоблоков №2, №5 и №6. Также было зафиксировано, что энергоблоки №2 и №5 остаются в состоянии "холодной" остановки, а энергоблок №6 — в состоянии "горячей" остановки.
Кроме того, команда МАГАТЭ посетила аварийные дизель-генераторы энергоблоков №4 и №5 и провела обход периметра ЗАЭС.
"При обходе команда не заметила тяжелого вооружения, но подтвердила, что мины, о которых сообщалось ранее, остались на месте", — говорится в сообщении.
По результатам обхода эксперты заявили, что уровень радиации на территории ЗАЭС остается в норме.
Напомним, что недавно российские террористы устроили очередную аварию на ЗАЭС. Несмотря на то, что все работники станции знают об инциденте, оккупанты пытаются это всячески скрыть.