Лидер КНДР не будет проводить ядерные испытания во время военных учений, — Пентагон
Директор Разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Скотт Берьер заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, скорее всего, не планирует проводить ядерные испытания во время крупнейших за последние 5 лет совместных военных учений США и Южной Кореи под названием "Щит свободы". Однако американская сторона будет внимательно следить за ситуацией.
Об этом пишет Reuters.
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Ядерные испытния КНДР
"Не похоже, что он собирается это делать. Однако мы будем внимательно следить за ситуацией", — сказал Берьер.
Ранее в течение 2022 года, официальные лица США, в том числе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, высказывали опасения о возможности возобновления Северной Кореей ядерных испытаний, которые не проводились с 2017 года.
Напомним, что 13 марта впервые в истории коммунистическая Северная Корея осуществила запуск стратегических крылатых ракет с подводной лодки. Этот шаг стал ответом на будущие совместные учения Южной Кореи из США.
На следующий день, 14 марта, КНДР снова совершила ракетный запуск — на этот раз с материка в направлении Японского моря.
А 16 марта КНДР еще раз запустила межконтинентальную баллистическую ракету в направлении Японии.