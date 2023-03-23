Лидер КНДР не будет проводить ядерные испытания во время военных учений, — Пентагон

Лидер КНДР Ким Чен Ын

Директор Разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Скотт Берьер заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, скорее всего, не планирует проводить ядерные испытания во время крупнейших за последние 5 лет совместных военных учений США и Южной Кореи под названием "Щит свободы". Однако американская сторона будет внимательно следить за ситуацией.

Об этом пишет Reuters.

Ядерные испытния КНДР

"Не похоже, что он собирается это делать. Однако мы будем внимательно следить за ситуацией", — сказал Берьер.

Ранее в течение 2022 года, официальные лица США, в том числе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, высказывали опасения о возможности возобновления Северной Кореей ядерных испытаний, которые не проводились с 2017 года.

Напомним, что 13 марта впервые в истории коммунистическая Северная Корея осуществила запуск стратегических крылатых ракет с подводной лодки. Этот шаг стал ответом на будущие совместные учения Южной Кореи из США.

На следующий день, 14 марта, КНДР снова совершила ракетный запуск — на этот раз с материка в направлении Японского моря.

А 16 марта КНДР еще раз запустила межконтинентальную баллистическую ракету в направлении Японии.