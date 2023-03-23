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Лидер КНДР не будет проводить ядерные испытания во время военных учений, — Пентагон

23 марта 2023 08:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Лидер КНДР Ким Чен Ын
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Директор Разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Скотт Берьер заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, скорее всего, не планирует проводить ядерные испытания во время крупнейших за последние 5 лет совместных военных учений США и Южной Кореи под названием "Щит свободы". Однако американская сторона будет внимательно следить за ситуацией.

Об этом пишет Reuters.

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"Не похоже, что он собирается это делать. Однако мы будем внимательно следить за ситуацией", — сказал Берьер.

Ранее в течение 2022 года, официальные лица США, в том числе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, высказывали опасения о возможности возобновления Северной Кореей ядерных испытаний, которые не проводились с 2017 года.

Напомним, что 13 марта впервые в истории коммунистическая Северная Корея осуществила запуск стратегических крылатых ракет с подводной лодки. Этот шаг стал ответом на будущие совместные учения Южной Кореи из США.

На следующий день, 14 марта, КНДР снова совершила ракетный запуск — на этот раз с материка в направлении Японского моря.

А 16 марта КНДР еще раз запустила межконтинентальную баллистическую ракету в направлении Японии.

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