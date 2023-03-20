КНДР провела обучение по ядерной контратаке: к чему готовится страна
Лидер КНДР Ким Чен Ын продолжает угрожать США и Северной Корее ядерным оружием. В частности, диктатор демонстративно провел в стране ядерные учения по контратаке.
Об этом информирует Корейское центральное информационное агентство.
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Как отмечает агентство, было проведено комплексное тактическое обучение с целью существенного усиления способности страны сдерживать войну и способности страны к ядерной контратаке, а также ознакомить соответствующие подразделения с процедурами и процессами выполнения задач тактического ядерного удара.
Известно, что двухдневные учения включили работу с управлением системы командования ядерным ударом, переход на боеспособность к ядерной контратаке и обучение по запуску тактической баллистической ракеты с имитированной ядерной боеголовкой.
Кроме того, вчера, 19 марта, прошли учения по запуску баллистической ракеты, имитирующей тактическую ядерную атаку. По заявлению государственного агентства КНДР, ракета взорвалась на высоте 800 метров над назначенной целью в Японском море.
Напомним, что 13 марта впервые в истории коммунистическая Северная Корея осуществила запуск стратегических крылатых ракет с подводной лодки. Этот шаг стал ответом на будущие совместные учения Южной Кореи из США.
На следующий день, 14 марта, КНДР снова совершила ракетный запуск — на этот раз с материка в направлении Японского моря.
А 16 марта КНДР еще раз запустила межконтинентальную баллистическую ракету в направлении Японии.