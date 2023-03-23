Лідер КНДР не проводитиме ядерних випробувань під час військових навчань, — Пентагон

Лідер КНДР Кім Чен Ин

Директор Розвідувального управління Міноборони США генерал-лейтенант Скотт Бер'єр заявив, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, швидше за все, не планує проводити ядерні випробування під час найбільших за останні 5 років спільних військових навчань США та Південної Кореї під назвою "Щит свободи". Проте американська сторона уважно стежитиме за ситуацією.

Про це пише Reuters .

Ядерні випробування КНДР

"Не схоже, що він збирається це робити. Однак ми уважно стежитимемо за ситуацією", — сказав Бер'єр.

Раніше протягом 2022 року офіційні особи США, у тому числі радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, висловлювали побоювання щодо можливості відновлення Північною Кореєю ядерних випробувань, які не проводилися з 2017 року.

Нагадаємо, що 13 березня вперше в історії комуністична Північна Корея здійснила запуск стратегічних крилатих ракет із підводного човна. Цей крок став відповіддю на майбутні спільні навчання Південної Кореї із США.

Наступного дня, 14 березня, КНДР знову здійснила ракетний запуск — цього разу з материка у напрямку Японського моря.

А 16 березня КНДР ще раз запустила міжконтинентальну балістичну ракету у напрямку Японії.