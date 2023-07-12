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Страны Северной Европы присоединились к гарантиям безопасности для Украины

12 июля 2023 22:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Страны Северной Европы присоединились к гарантиям безопасности для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры стран Северной Европы. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Страны Северной Европы, а именно Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия, присоединились к гарантиям безопасности для Украины. Соответствующую декларацию сегодня, 12 июля, подписали лидеры "Большой семерки".

Об этом говорится в общем заявлении стран.

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"Мы обязуемся продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно. С этой целью мы приветствуем Совместную декларацию G7 о поддержке Украины. Вместе с партнерами мы намерены опираться на рамки обязательств и договоренностей с учетом широкого спектра потребностей", — говорится в заявлении.

К тому же страны Северной Европы пообещали Украине передавать современную военную технику и поддерживать обучение украинских солдат.

"Мы обязуемся поддерживать Украину в процессе защиты ее суверенитета и территориальной целостности, восстановления экономики, защиты граждан и продвижения программы реформ, а также в процессе ее интеграции в Евроатлантическое сообщество", — добавляют лидеры стран.

Напомним, страны "Большой семерки" (G7) на саммите НАТО согласовали декларацию с гарантиями безопасности для Украины. Она, в частности, предполагает долгосрочную безопасность и экономическую поддержку.

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