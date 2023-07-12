Країни G7 погодили декларацію з гарантіями безпеки для України

Країни "Великої сімки". Фото: Reuters

Країни "Великої сімки" (G7) на саміті НАТО погодили декларацію з гарантіями безпеки для України. Вона, зокрема, передбачає довгострокову безпекову та економічну підтримку.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента України.

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"Ми, лідери "Групи семи" (G7), підтверджуємо нашу непохитну відданість стратегічній меті створення вільної, незалежної, демократичної та суверенної України в межах її міжнародно визнаних кордонів, здатної захистити себе та стримати майбутню агресію. Ми підтверджуємо, що безпека України є невід'ємною частиною безпеки євроатлантичного регіону", — йдеться у заяві.

Окрім цього, країни визнали вторгнення Росії на територію України незаконним. І додали, що це загрожує міжнародному миру і безпеці, а також є грубим порушенням міжнародного права, в тому числі Статуту ООН.

"Ми будемо підтримувати Україну в її захисті від російської агресії стільки часу, скільки буде потрібно", — наголосили союзники.

Що входить у декларацію

Згідно декларації, країни "Великої сімки" зобов'язуються постачати сучасну військову техніку на сушу, у повітря та на море, а також займатися підготовкою українських військових, обмінюватися розвідданими та допомагати у сфері кіберзахисту.

Окрім цього, країни пообіцяли надавати "термінову підтримку" у випадку нового конфлікту з Росією у майбутньому.

Зі свого боку Україна має провести реформи, зокрема судової системи та цивільного контролю за ЗСУ.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили гарантії безпеки. В Альянсі заявили, що якщо війну виграє президент РФ Володимир Путін, то це буде небезпечно для всієї Європи.