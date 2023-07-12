Країни G7 погодили декларацію з гарантіями безпеки для України
Країни "Великої сімки" (G7) на саміті НАТО погодили декларацію з гарантіями безпеки для України. Вона, зокрема, передбачає довгострокову безпекову та економічну підтримку.
Про це йдеться на сайті Офісу Президента України.
Гарантії безпеки для України
"Ми, лідери "Групи семи" (G7), підтверджуємо нашу непохитну відданість стратегічній меті створення вільної, незалежної, демократичної та суверенної України в межах її міжнародно визнаних кордонів, здатної захистити себе та стримати майбутню агресію. Ми підтверджуємо, що безпека України є невід'ємною частиною безпеки євроатлантичного регіону", — йдеться у заяві.
Окрім цього, країни визнали вторгнення Росії на територію України незаконним. І додали, що це загрожує міжнародному миру і безпеці, а також є грубим порушенням міжнародного права, в тому числі Статуту ООН.
"Ми будемо підтримувати Україну в її захисті від російської агресії стільки часу, скільки буде потрібно", — наголосили союзники.
Що входить у декларацію
Згідно декларації, країни "Великої сімки" зобов'язуються постачати сучасну військову техніку на сушу, у повітря та на море, а також займатися підготовкою українських військових, обмінюватися розвідданими та допомагати у сфері кіберзахисту.
Окрім цього, країни пообіцяли надавати "термінову підтримку" у випадку нового конфлікту з Росією у майбутньому.
Зі свого боку Україна має провести реформи, зокрема судової системи та цивільного контролю за ЗСУ.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили гарантії безпеки. В Альянсі заявили, що якщо війну виграє президент РФ Володимир Путін, то це буде небезпечно для всієї Європи.