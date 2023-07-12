Країни Північної Європи приєдналися до гарантій безпеки для України
Країни Північної Європи, а саме Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія, приєдналися до гарантій безпеки для України. Відповідну декларацію сьогодні, 12 липня, підписали лідери "Великої сімки".
Про це йдеться у загальній заяві країн.
Гарантії безпеки для України
"Ми зобов'язуємось продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. З цією метою ми вітаємо Спільну декларацію G7 про підтримку України. Разом із партнерами ми маємо намір спиратися на рамки зобов'язань та домовленостей з урахуванням широкого спектра потреб", — йдеться у заяві.
До того ж країни Північної Європи пообіцяли Україні передавати сучасну військову техніку та підтримувати навчання українських солдатів.
"Ми зобов'язуємося підтримувати Україну у процесі захисту її суверенітету й територіальної цілісності, відновлення економіки, захисту громадян та просування програми реформ, а також у процесі її інтеграції до Євроатлантичної спільноти", — додають лідери країн.
Нагадаємо, країни "Великої сімки" (G7) на саміті НАТО погодили декларацію з гарантіями безпеки для України. Вона, зокрема, передбачає довгострокову безпекову та економічну підтримку.