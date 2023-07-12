Страны G7 согласовали декларацию с гарантиями безопасности для Украины

Страны "Большой семерки". Фото: Reuters

Страны "Большой семерки" (G7) на саммите НАТО согласовали декларацию с гарантиями безопасности для Украины. Она, в частности, предполагает долгосрочную экономическую и поддержку в сфере безопасности.

Об этом говорится на сайте Офиса Президента Украины.

Читайте также:

Гарантии безопасности для Украины

"Мы, лидеры "Группы семи" (G7), подтверждаем нашу непреклонную преданность стратегическим целям создания свободной, независимой, демократической и суверенной Украины в пределах ее международно признанных границ, способной защитить себя и сдержать будущую агрессию. Мы подтверждаем, что безопасность Украины является неизвестной. частью безопасности евроатлантического региона", — говорится в заявлении.

Кроме того, страны признали вторжение России на территорию Украины незаконным. И добавили, что это угрожает международну миру и безопасности, а также является грубым нарушением международного права, в том числе Устава ООН.

"Мы будем поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии столько времени, сколько потребуется", — подчеркнули союзники.

Что входит в декларацию

Согласно декларации, страны "Большой семерки" обязуются поставлять современную военную технику на сушу, в воздух и на море, а также заниматься подготовкой украинских военных, обмениваться разведданными и помогать в сфере киберзащиты.

Кроме того, страны пообещали оказывать "срочную поддержку" в случае нового конфликта с Россией в будущем.

Со своей стороны, Украина должна провести реформы, в частности судебной системы и гражданского контроля за ВСУ.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили гарантии безопасности. В Альянсе заявили, что если войну выиграет президент РФ Владимир Путин, это будет опасно для всей Европы.