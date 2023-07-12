Єрмак розповів про результати саміту НАТО

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: ОП

У середу, 12 липня, триває другий день саміту НАТО у Вільнюсі. Зокрема, зустріч демонструє росіянам чіткий сигнал у тому, що країни-члени Альянсу впевнені у перемозі України. До наступного саміту, який відбудеться у 2024 році у Вашингтоні, держава може перемогти.

Про це повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

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Наша задача — перемогти у війні

Таку думку висловив Андрій Єрмак під час дискусії з міністром закордонних справ Литви Ґабріелюсом Ландсберґісом та директором і CEO Atlantic Council Фредеріком Кемпом. Зокрема, лідери обгвоворили результати Вільнюса для України і висловили свої очікування щодо майбутнього у 2024 році на саміті НАТО у Вашингтоні.

"Наша задача — перемогти у війні. І я вірю, що до саміту НАТО у Вашингтоні 2024 року ми можемо перемогти. Якщо все так і буде, то дуже важливо, щоб у Вашинтоні ми підписали чіткі гарантії безпеки для України, над фундаментом і розумінням яких зараз працюємо з партнерами, зокрема, у Вільнюсі", — наголосив Єрмак.

І підкреслив, що від України залежить безпекова ситуація в Європі. Тож, держава потребує більше гарантій безпеки, які діятимуть до вступу у НАТО.

Про що домовився Зеленський

Також Єрмак додав, що Володимиру Зеленському вдалося домовитися про передачу Україні потужних оборонних пакетів.

"Президент Зеленський у перемовинах з партнерами досяг домовленостей щодо потужних оборонних пакетів. Окрім цього, з нашими партнерами говоримо щодо фундаменту гарантій безпеки на шляху України до НАТО", — зазначив Єрмак.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не потребує плану дій щодо членства в НАТО. Він подякував за таке визнання на саміті у Вільнюсі.

Додамо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що шлях України до НАТО є незворотнім. За його словами, наразі країни-члени Альянсу мають набагато більшу впевненість у цьому, ніж у 2008 році.