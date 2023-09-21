Котин рассказал, к чему оккупанты принуждают украинских атомщиков на ЗАЭС

Российский оккупант патрулирует территорию ЗАЭС Фото: EPA/UPG

Президент Энергоатома Петр Котин отметил, что на ЗАЭС продолжают свою работу более 820 украинских атомщиков. Российские оккупанты издеваются над работниками станции, чтобы заставить их работать на "Росатом".

Об этом Петр Котин рассказал в эфире телемарафона.

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Какая ситуация с украинским персоналом на ЗАЭС

"У нас есть связь с работниками ЗАЭС, но она неофициальная, потому что работникам станции запрещено использовать средства связи. На Запорожской АЭС сегодня продолжают работать 822 человека, и они получают давление от оккупантов", — отметил Котин.

Он добавил, что в Энергодаре есть 2083 работника ЗАЭС, которых россияне не пускают к работе. Более того, оккупанты пытают украинский персонал, чтобы они согласились работать на "Росатом".

Котин добавил, что таким образом условия пребывания на оккупированной станции невыносимы.

Как оккупанты издеваются над украинскими работниками на ЗАЭС

Напомним, что расследователи общественной организации Truth Hounds подготовили анализ, касающийся системных угонов, пыток и убийств сотрудников Запорожской атомной электростанции. Это осуществляется при содействии российской госкорпорации по атомной энергии "Росатом" с марта 2022 года.

Также мы писали, что российские оккупанты удерживают в своих застенках около сотни энергодарцев. В их числе 20 работников Запорожской АЭС.

Добавим, что в Запорожье спасатели воспроизвели тренировочную радиационную тревогу и показали, как будут действовать все спасательные службы во время эвакуации населения из опасной зоны. Участие в тренинге приняла и команда Новини.LIVE.