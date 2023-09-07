Ядерна небезпека на ЗАЕС: як евакуюватимуть людей з Запоріжжя

Тренінг щодо роботи в умовах радіаційної загрози. Фото: Новини.LIVE

У Запоріжжі рятувальники відтворили тренувальну радіаційну тривогу і показали, як будуть діяти всі рятувальні служби під час евакуації населення з небезпечної зони. Участь у тренінгу взяла і команда Новини.LIVE.

В умовах повномасштабної війни і окупації Запорізької АЕС українці не застраховані від радіаційної небезпеки. Тому знати більше про алгоритм дій —завдання кожного. Головні правила — мати вдома тривожну валізу та аптечку, в яку варто покласти кілька респіраторів, або зробити маски власноруч.

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Саморобна захисна маска з марлі. Фото: Скриншот

Рятувальники наголошують, що кожній людині варто діяти згідно з офіційними повідомленнями влади та ДСНС. Краще перебувати вдома, але якщо вам необхідно вийти з приміщення, одягайте захисний костюм.

Одноразовий захисний костюм. Фото: Скріншот

Найскладніше буде тим, хто опиниться в зоні радіаційного забруднення. На людей чекатиме неминуча евакуація. Рятувальники області запевнили, що відпрацювали всі сценарії та дії. Місцевих також вчать, що робити у разі радіаційної загрози.

Речі з собою брати не можна, навіть одяг на вас розріжуть і утилізують. На одного цивільного матимуть 90 секунд, аби роздягнути і помити. А далі інша команда надаватиме першу медичну допомогу.

Людину відмивають від радіаційного забруднення. Фото: Скриншот

Нагадаємо, на Запорізькій атомній електростанції відбулася ротація місії МАГАТЕ. Вона стежить за станом безпеки під час війни. На шляху місії українські сапери виявили російські міни та знищили їх.

Додамо, росіяни продовжують порушувати всі головні принципи ядерної безпеки, які визначає МАГАТЕ. Країна-терорист ігнорує резолюцію Ради керуючих МАГАТЕ, які закликали РФ повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС.