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КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

13 сентября 2023 08:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря
Запуск баллистической ракеты в КНДР Фото: СМИ Северной Кореи
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В среду, 13 сентября, Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. К счастью, ни один из снарядов не упал в исключительную экономическую зону Японии.

Об этом сообщает KYODO NEWS.

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Запуск баллистических ракет КНДР

В среду, 13 сентября, объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи зафиксировал пуски двух баллистических ракет малой дальности из района Сунана или вблизи него между 11:43 и 11:53 по местному времени в сторону Японского моря.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил соответствующим министерствам и ведомствам собрать информацию и обеспечить безопасность самолетов и кораблей.

Отмечается, что ни одна из ракет не приземлилась на территории Японии, сообщил источник в японском правительстве.

Следует отметить, что запуски состоялись в преддверии встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина в Амурской области на Дальнем Востоке России. По словам источников, близких к российским властям, ожидается, что лидеры двух стран обсудят расширение военного сотрудничества.

Напомним, 2 сентября Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря.

А 31 августа, что Вооруженные силы Северной Кореи провели ракетное испытание для имитации обстрела тактическим ядерным оружием по основным командным центрам и аэродромам в Южной Корее. Там заявили, что такими действиями они хотят дать врагам "четкий сигнал".

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