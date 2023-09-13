КНДР запустила дві балістичні ракети у бік Японського моря

Запуск балістичної ракети в КНДР. Фото: ЗМІ Північної Кореї

У середу, 13 вересня, Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності в бік Японського моря. На щастя, жоден зі снарядів не впав у виключну економічну зону Японії.

Про це повідомляє KYODO NEWS.

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У середу, 13 вересня, об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї зафіксував пуски двох балістичних ракет малої дальності з району Сунана або поблизу нього між 11:43 та 11:53 за місцевим часом у бік Японського моря.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда доручив відповідним міністерствам і відомствам зібрати інформацію та забезпечити безпеку літаків і кораблів.

Зазначається, що жодна з ракет не приземлилась на території Японії, повідомило джерело в японському уряді.

Варто зазначити, що запуски відбулися напередодні зустрічі лідера Північної Кореї Кім Чен Ина та президента Росії Володимира Путіна в Амурській області на Далекому Сході Росії. За словами джерел, близьких до російської влади, очікується, що лідери двох країн обговорять розширення військового співробітництва.

Нагадаємо, 2 вересня Північна Корея запустила кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря.

А 31 серпня що Збройні сили Північної Кореї провели ракетне випробування для імітації обстрілу тактичною ядерною зброєю по основних командних центрах та аеродромах у Південній Кореї. Там заявили, що такими діями вони хочуть надати ворогам "чіткий сигнал".