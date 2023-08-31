В КНДР заявили об имитации ядерного удара по Южной Корее

Запуск ракеты. Фото: KCNA

Вооруженные силы Северной Кореи провели ракетное испытание для имитации обстрела тактическим ядерным оружием по основным командным центрам и аэродромам в Южной Корее. Там заявили, что такими действиями они хотят дать врагам "четкий сигнал".

Об этом сообщает BBC.

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Как известно, соответствующие имитационные запуски прошли в последний день военных учений Южной Кореи и США. В то же время, в КНДР заявили, что подали для врагов "четкий сигнал".

Южнокорейские СМИ сообщили, что ракеты были выпущены возле восточного побережья около полуночи.

КНДР запустила ракеты для имитации ядерных ударов по Южной Корее. Фото: reuters.com

Как отмечается, лидер КНДР Ким Чен Ын руководил учениями подразделений ядерных тактических операций в течение последних двух недель, в которых были задействованы баллистические ракеты с имитацией ядерных боеголовок, и "это было сделано для того, чтобы донести послание о сдерживании войны".

"Цель обучения — прислать четкое сообщение врагам, которые бросают нам вызов такими военными угрозами, как развертывание стратегических ядерных средств, несмотря на наши неоднократные предупреждения", — заявили в армии.

Напомним, несколько дней назад в Японии заявили о пуске, вероятно, баллистической ракеты со стороны Северной Кореи. В Окинаве объявили воздушную тревогу.