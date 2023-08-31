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В КНДР заявили об имитации ядерного удара по Южной Корее

31 августа 2023 07:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В КНДР заявили об имитации ядерного удара по Южной Корее
Запуск ракеты. Фото: KCNA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вооруженные силы Северной Кореи провели ракетное испытание для имитации обстрела тактическим ядерным оружием по основным командным центрам и аэродромам в Южной Корее. Там заявили, что такими действиями они хотят дать врагам "четкий сигнал".

Об этом сообщает BBC.

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Как известно, соответствующие имитационные запуски прошли в последний день военных учений Южной Кореи и США. В то же время, в КНДР заявили, что подали для врагов "четкий сигнал".

Южнокорейские СМИ сообщили, что ракеты были выпущены возле восточного побережья около полуночи.

запуск ракеты в КНДР
КНДР запустила ракеты для имитации ядерных ударов по Южной Корее. Фото: reuters.com

Как отмечается, лидер КНДР Ким Чен Ын руководил учениями подразделений ядерных тактических операций в течение последних двух недель, в которых были задействованы баллистические ракеты с имитацией ядерных боеголовок, и "это было сделано для того, чтобы донести послание о сдерживании войны".

"Цель обучения — прислать четкое сообщение врагам, которые бросают нам вызов такими военными угрозами, как развертывание стратегических ядерных средств, несмотря на наши неоднократные предупреждения", заявили в армии.

Напомним, несколько дней назад в Японии заявили о пуске, вероятно, баллистической ракеты со стороны Северной Кореи. В Окинаве объявили воздушную тревогу.

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