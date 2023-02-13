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Китай "ослепил" военным лазером судно береговой охраны Филиппин

13 февраля 2023 10:52
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Китай нацелил военный лазер на судно береговой охраны Филиппин
Береговая охрана Филиппин говорит, что Китай специально нацелил лазер на судно
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Китай снова в центре скандала. На этот раз страна обвиняется в наведении военного лазера на судно береговой охраны Филиппин.

Об этом пишет CNN.

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Что известно

Отмечается, что береговая охрана Филиппин обвинила Китаю в том, что их судно направило лазер военного класса на филиппинский экипаж, частично ослепив его. Кроме того, китайский корабль "совершал опасные маневры", приближаясь к филиппинскому кораблю на 150 ярдов (137 метров).

Сейчас в CNN обратились в официальный Пекин с просьбой прокомментировать эти обвинения, но до сих пор не получили ответа.

Известно, что инцидент произошел 6 февраля у мели Аюнгин, также известной как Вторая мель Томаса.

Добавим, что Китай заявляет о "бесспорном суверенитете" почти над всем Южнокитайским морем площадью 1,3 миллиона квадратных миль, а также над большинством островов в нем. Это включает Спратли, архипелаг, состоящий из 100 небольших островов и рифов, на которые также полностью или частично претендуют Филиппины, Малайзия, Бруней и Тайвань.

Напомним, 11 февраля в воздушном пространстве Канады зафиксировали неизвестный объект. После чего, по приказу правительства страны, он был сбит.

В Пентагоне указали, что сначала аэростат зафиксировали 10 февраля над Аляской.

Отметим, 4 февраля в США у побережья Каролины сбили китайский воздушный шар.

В Соединенных Штатах ее считали шпионским, тогда как Китай назвал ее метеорологическим зондом.

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