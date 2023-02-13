Китай нацелил военный лазер на судно береговой охраны Филиппин

Китай "ослепил" военным лазером судно береговой охраны Филиппин
Китай снова в центре скандала. На этот раз страна обвиняется в наведении военного лазера на судно береговой охраны Филиппин.
Об этом пишет CNN.
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Что известно
Отмечается, что береговая охрана Филиппин обвинила Китаю в том, что их судно направило лазер военного класса на филиппинский экипаж, частично ослепив его. Кроме того, китайский корабль "совершал опасные маневры", приближаясь к филиппинскому кораблю на 150 ярдов (137 метров).
Сейчас в CNN обратились в официальный Пекин с просьбой прокомментировать эти обвинения, но до сих пор не получили ответа.
Известно, что инцидент произошел 6 февраля у мели Аюнгин, также известной как Вторая мель Томаса.
Добавим, что Китай заявляет о "бесспорном суверенитете" почти над всем Южнокитайским морем площадью 1,3 миллиона квадратных миль, а также над большинством островов в нем. Это включает Спратли, архипелаг, состоящий из 100 небольших островов и рифов, на которые также полностью или частично претендуют Филиппины, Малайзия, Бруней и Тайвань.
Напомним, 11 февраля в воздушном пространстве Канады зафиксировали неизвестный объект. После чего, по приказу правительства страны, он был сбит.
В Пентагоне указали, что сначала аэростат зафиксировали 10 февраля над Аляской.
Отметим, 4 февраля в США у побережья Каролины сбили китайский воздушный шар.
В Соединенных Штатах ее считали шпионским, тогда как Китай назвал ее метеорологическим зондом.