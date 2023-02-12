Над Канадою збили нерозпізнаний об’єкт — що відомо

Над Канадою збили НЛО: що відомо
Вчора, 11 лютого, у повітряному просторі Канади зафіксували невідомий об'єкт. Після чого, за наказом уряду країни, його було збито.
Про це у своєму Twitter доповів прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
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Що відомо
Після того, як влада Канади зафіксувала нерозпізнаний об'єкт у повітряному просторі країни, його одразу ж було збито.
I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023
"Я наказав збити невпізнаний об’єкт, який порушив повітряний простір Канади", — написав у Twitter Трюдо.
Прем'єр-міністр Канади зазначив, що об'єкт збили над Юконом, що на північному заході країни. Літаки Канади та США були підняті по тривозі — американський F-22 успішно відкрив вогонь по об'єкту.
Джостін Трюдо також поінформував, що мав розмову з Президентом США Джо Байденом з цього приводу. За його словами, збройні сили Канади мають проаналізувати уламки цього об'єкту.
I spoke with President Biden this afternoon. Canadian Forces will now recover and analyze the wreckage of the object. Thank you to NORAD for keeping the watch over North America.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023
"Дякуємо NORAD (Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки — ред.) за спостереження", — написав посадовець.
Своєю чергою у Пентагоні вказали, що спершу аеростат зафіксували 10 лютого над Аляскою.
"Об'єкт летів на висоті 40 тисяч футів (12 тисяч метрів) і становив обґрунтовану загрозу безпеці цивільної авіації. З міркувань обережності і за рекомендацією Пентагону президент Байден наказав військовим збити об'єкт, що вони і зробили", — заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.
Зазначимо, що об’єкт збили винищувачі Північного командування США. Його рештки впали в районі територіальних вод США.
Нагадаємо, 4 лютого у США біля узбережжя Кароліни збили китайську повітряну кулю.
У Сполучених Штатах її вважали шпигунською, тоді як Китай назвав її метеорологічним зондом.