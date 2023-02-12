Над Канадою збили нерозпізнаний об’єкт — що відомо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Вчора, 11 лютого, у повітряному просторі Канади зафіксували невідомий об'єкт. Після чого, за наказом уряду країни, його було збито.

Про це у своєму Twitter доповів прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Що відомо

Після того, як влада Канади зафіксувала нерозпізнаний об'єкт у повітряному просторі країни, його одразу ж було збито.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023

"Я наказав збити невпізнаний об’єкт, який порушив повітряний простір Канади", — написав у Twitter Трюдо.

Прем'єр-міністр Канади зазначив, що об'єкт збили над Юконом, що на північному заході країни. Літаки Канади та США були підняті по тривозі — американський F-22 успішно відкрив вогонь по об'єкту.

Джостін Трюдо також поінформував, що мав розмову з Президентом США Джо Байденом з цього приводу. За його словами, збройні сили Канади мають проаналізувати уламки цього об'єкту.

I spoke with President Biden this afternoon. Canadian Forces will now recover and analyze the wreckage of the object. Thank you to NORAD for keeping the watch over North America. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023

"Дякуємо NORAD (Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки — ред.) за спостереження", — написав посадовець.

Своєю чергою у Пентагоні вказали, що спершу аеростат зафіксували 10 лютого над Аляскою.

"Об'єкт летів на висоті 40 тисяч футів (12 тисяч метрів) і становив обґрунтовану загрозу безпеці цивільної авіації. З міркувань обережності і за рекомендацією Пентагону президент Байден наказав військовим збити об'єкт, що вони і зробили", — заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Зазначимо, що об’єкт збили винищувачі Північного командування США. Його рештки впали в районі територіальних вод США.

Нагадаємо, 4 лютого у США біля узбережжя Кароліни збили китайську повітряну кулю.

У Сполучених Штатах її вважали шпигунською, тоді як Китай назвав її метеорологічним зондом.