Китай готовится к распаду россии и уже нацелился на Сибирь и на Дальний Восток

Китай хочет вернуть себе Сибирь и Дальний Восток: что уже сделали власти
Официальный Пекин уже готовится к вероятному распаду россии. В частности, Китай хочет забрать себе Сибирь и Дальний Восток.
Об этом пишет издание Asia Times.
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Несмотря на тесное в последнее время сотрудничество с рф и скандальную "формулу мира", Китай ставит свои интересы выше других. Так, как пишут китайские СМИ, официальный Пекин уже задумывается над тем, чтобы присвоить себе Сибирь и Дальний Восток при распаде россии.
Так, недавно министерство природных ресурсов Китая обнародовало карту мира, на которой некоторым городам и местностям на территории россии возвращаются китайские топонимы.
В частности, Владивосток должен теперь называться Хайшеньвай, Хабаровск — Боли, остров Сахалин — Куэдао, а Сословный хребет — Хребтом Внешний Синьган.
Кроме того, в стране активно продвигается идея, что в результате неравноправных договоров с россией китайский народ потерял 1,7 миллиона квадратных километров территории.
Напомним, ранее в ЦРУ сообщали, что Китай обдумывает над тем, чтобы поставлять в россию летальное оружие.
Как известно, китайский глава Си Цзиньпин очень внимательно наблюдает за российским вторжением в Украину, и последний "план мира" от Китая этому яркий пример.