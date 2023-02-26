Китай готується до розпаду росії і вже націлився на Сибір та Далекий Схід

Путін та Сі Цзіньпін

Офіційний Пекін вже готується до ймовірного розпаду росії. Зокрема, Китай хоче забрати собі Сибір та Далекий Схід.

Про це пише видання Asia Times.

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Попри тісну останнім часом співпрацю з рф та скандальну "формулу миру", Китай ставить свої інтереси вище за інші. Так, як пишуть китайські ЗМІ, офіційний Пекін вже задумується над тим, аби привласнити собі Сибір та Далекий Схід при розпаді росії.

Так, нещодавно міністерство природних ресурсів Китаю оприлюднило карту світу, на якій деяким містам та місцевостям на території росії повертаються китайські топоніми.

Зокрема, Владивосток має відтепер називатися Хайшеньвай, Хабаровськ — Болі, острів Сахалін — Куєдао, а Становий хребет — Хребтом Зовнішній Сіньган.

Окрім того, в країні активно просувається ідея, що в результаті нерівноправних договорів з росією китайський народ втратив 1,7 мільйона квадратних кілометрів території.

Нагадаємо, раніше в ЦРУ повідомляли, що Китай обдумує над тим, аби постачати до росії летальну зброю.

Як відомо, китайський очільник Сі Цзіньпін дуже уважно спостерігає за російським вторгненням в Україну, і останній "план миру" від Китаю цьому яскравий приклад.