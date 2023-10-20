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Хорватия передала Украине все свои вертолеты Ми-8

20 октября 2023 11:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Хорватия передала Украине все свои вертолеты Ми-8
Вертолет Ми-8. Фото: Фото: Facebook / ВМС ВС Украины
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В рамках военной помощи Хорватия передала Украине свои вертолеты Ми-8. В Пентагоне поблагодарили страну за "непреклонную поддержку Хорватии помощи Украине".

Об этом говорится на сайте Пентагона.

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Министр обороны США Остин Ллойд поблагодарил Хорватию за передачу всех своих самолетов Ми-8 Украине. По его словам, это имеет реальное значение в борьбе украинцев за свободу и он ценит эту "непреклонную поддержку".

"Мы видим это в ваших многочисленных пожертвованиях военного оборудования — это и ваши вертолеты Ми-8, и передовое развертывание ваших сил в составе боевых групп НАТО в Польше, Литве и Венгрии, а также ваши пожертвования на гуманитарную помощь", — отмечает министр.

В то же время министр обороны Хорватии Марио Баножичем добавил, что поддержка Украины в войне демонстрирует готовность отвергнуть все разногласия и направить усилия на будущее.

Напомним, 15 октября украинские защитники "приземлили" российский вертолет Ми-8.

Также мы писали, что в начале октября украинской разведке удалось захватить вертолет Ми-8 в России благодаря переговорам с испуганным пилотом. В процессе этого редкого маневра был получен ценный груз и очень важные сведения, впрочем, были и сложности.

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