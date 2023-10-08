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Захоплення російського Мі-8: Буданов пояснив, у чому полягала складність операції "Синиця"

8 жовтня 2023 14:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Захоплення російського Мі-8: Буданов пояснив, у чому полягала складність операції "Синиця"
Голова ГУР МО України Кирило Буданов. Фото: president.gov.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українська розвідка захопила російський гелікоптер Мі-8. У процесі цього рідкісного маневру було отримано цінний вантаж і дуже важливі відомості, втім, були й складнощі.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

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Буданов повідомив, що подібні операції відбувалися лише кілька разів в історії людства. При цьому головною проблемою стало переконати Кузьмінова у викраденні Мі-8, на якому він служив. Буданов пояснив, що льотчик відчував стрес та сумніви щодо успіху плану.

Також голова ГУР зазначив, що розвідувальні агенти провели багатогодинні переговори з Кузьміновим та гарантували йому безпеку, особливо при перетині кордону. Також виявилося складним таємно перекинути його сім'ю, як наголосив керівник ГУР.

"Технічний аспект місії, пов'язаний з невидимою для всіх евакуацією його сім'ї, також був складним випробуванням", — сказав Буданов.

Крім того, він згадав, що всього було виконано п'ять - сім подібних операцій у світовій історії, нагадавши одну з них, коли американські сили вмовили радянського пілота вигнати МіГ-25 і перевести цей надзвуковий винищувач до Японії.

Нагадаємо, що російська розвідка заявила, що має наказ щодо ліквідації льотчика Максима Кузьмінова. Як відомо, у серпні 2023 року він перегнав в Україну ворожий гелікоптер Мі-8.

Також російський пілот та командир вертольота Мі-8 Максим Кузьмінов, який перевозив повітряне судно в Україну під час спецоперації ГУР, розповів, що сталося з іншими пілотами. За його словами, вертольотом було відкрито вогонь під час перетину кордону.

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