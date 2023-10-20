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Хорватія передала Україні усі свої гелікоптери Мі-8

20 жовтня 2023 11:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Хорватія передала Україні усі свої гелікоптери Мі-8
Гелікоптер Мі-8. Фото: Фото: Facebook / ВМС ЗС України
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У межах військової допомоги Хорватія передала Україні свої гелікоптери Мі-8. У Пентагоні подякували країні за "непохитну прихильність Хорватії допомозі Україні".

Про це йдеться на сайті Пентагону

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Міністр оборони США Остін Ллойд подякував Хорватії за передачу усіх своїх літаків Мі-8 Україні. За його словами, це має реальне значення у боротьбі українців за свободу і він цінує цю "непохитну підтримку". 

"Ми бачимо це у ваших численних пожертвах військового обладнання — це і ваші гелікоптери Мі-8, і передове розгортання ваших сил у складі бойових груп НАТО в Польщі, Литві та Угорщині, а також ваші пожертви на гуманітарну допомогу", — зазначає міністр.

Водночас міністр оборони Хорватії Маріо Баножичем додав, що підтримка України у війні демонструє готовність відкинути усі розбіжності та спрямувати зусилля на майбутнє. 

Нагадаємо, 15 жовтня українські захисники "приземлили" російський вертоліт Мі-8

Також ми писали, що на початку жовтня українській розвідці вдалося захопити вертоліт Мі-8 у Росії завдяки переговорам з наляканим пілотом. У процесі цього рідкісного маневру було отримано цінний вантаж і дуже важливі відомості, втім, були й складнощі.

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