Хорватія передала Україні усі свої гелікоптери Мі-8

Гелікоптер Мі-8. Фото: Фото: Facebook / ВМС ЗС України

У межах військової допомоги Хорватія передала Україні свої гелікоптери Мі-8. У Пентагоні подякували країні за "непохитну прихильність Хорватії допомозі Україні".

Про це йдеться на сайті Пентагону.

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Міністр оборони США Остін Ллойд подякував Хорватії за передачу усіх своїх літаків Мі-8 Україні. За його словами, це має реальне значення у боротьбі українців за свободу і він цінує цю "непохитну підтримку".

"Ми бачимо це у ваших численних пожертвах військового обладнання — це і ваші гелікоптери Мі-8, і передове розгортання ваших сил у складі бойових груп НАТО в Польщі, Литві та Угорщині, а також ваші пожертви на гуманітарну допомогу", — зазначає міністр.

Водночас міністр оборони Хорватії Маріо Баножичем додав, що підтримка України у війні демонструє готовність відкинути усі розбіжності та спрямувати зусилля на майбутнє.

Нагадаємо, 15 жовтня українські захисники "приземлили" російський вертоліт Мі-8.

Також ми писали, що на початку жовтня українській розвідці вдалося захопити вертоліт Мі-8 у Росії завдяки переговорам з наляканим пілотом. У процесі цього рідкісного маневру було отримано цінний вантаж і дуже важливі відомості, втім, були й складнощі.