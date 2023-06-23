ISW оценил последствия возможного взрыва на Запорожской АЭС

Российский военный на ЗАЭС. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

Российские оккупационные войска сделают хуже, прежде всего, себе, если устроят теракт на Запорожской атомной электростанции. Но шантажировать возможным взрывом на ЗАЭС россияне будут для того, чтобы остановить контрнаступление ВСУ.

Об этом сообщает в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинской войны американский Институт изучения войны (ISW).

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Вред самим оккупантам

Аналитики Института подчеркнули, что в случае подрыва Запорожской атомной электростанции российские оккупанты не смогут контролировать последствия этого инцидента.

Это повлияет на их собственные подразделения более сильно, чем на украинскую армию.

Кроме того, радиоактивное заражение части территории юга Украины также нанесет больше вреда именно россиянам.

Откуда появились слухи о теракте на ЗАЭС

Эксперты ISW отмечают, что российские оккупационные войска будут сигнализировать о возможности теракта на ЗАЭС для того, чтобы остановить контрнаступление сил обороны Украины на этом направлении.

Кремль, напомнили в Институте изучения войны, регулярно использует ядерные угрозы, пугая Украину и Запад эскалацией для того, чтобы остановить западную помощь ВСУ и вынудить Украину сесть за стол переговоров.

Напомним, что 22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что оккупанты готовят теракт на ЗАЭС. Также глава государства провел брифинг для стран-партнеров по ситуации на атомной станции и призвал к немедленным действиям.

Добавим, что в МАГАТЭ отметили — им известно о предварительном размещении мин за пределами периметра станции, о чем агентство сообщало ранее, а также в определенных местах внутри, которые размещены, как пояснил персонал службы безопасности, в оборонных целях.