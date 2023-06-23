МАГАТЕ відомо про мінування ЗАЕС: деталі

Російський окупант на Запорізькій АЕС. Фото: Telegram Енергодар

У МАГАТЕ не підтвердили заяву речника Кремля Дмитра Пєскова про те, що немає загрози теракту окупантів на ЗАЕС. Таким чином, агенції відомо про міни як за територією станції, так і в її межах.

Про це повідомили в МАГАТЕ.

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Про що йдеться у звіті МАГАТЕ щодо мінування ЗАЕС

"МАГАТЕ відомо про попереднє розміщення мін за межами периметра станції, про що агентство повідомляло раніше, а також у певних місцях усередині, які розміщені, як пояснив персонал служби безпеки, з оборонною метою", — йдеться у звіті.

Попри цю інформацію, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі зазначив, що істотний вплив на основні функції безпеки об’єкта не спостерігається.

"Наша оцінка цих конкретних місць розміщення полягала в тому, що хоча наявність будь-якого вибухового пристрою не відповідає стандартам безпеки, основні функції безпеки об’єкта не зазнають істотного впливу. Ми стежимо за цією проблемою з великою увагою", — заявив Гроссі.

Він наголосив, що ситуація з безпекою на Запорізькій АЕС крихка.

Нагадаємо, що 22 червня президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти готують теракт на ЗАЕС. Також глава держави провів брифінг для країн-партнерів щодо ситуації на атомній станції та закликав до негайних дій.