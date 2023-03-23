Испания пришлет первую партию танков Leopard 2A4 в Украину до конца следующей недели

Leopard 2A4

Испания направит первую партию боевых танков в Украину до конца следующей недели. Речь идет о Leopard 2A4.

Об этом сообщает Министерство обороны Испании.

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В заявлении говорится, что шесть боевых танков Leopard 2A4, готовящихся к отправке в Украину, прошли последние проверки на заводе вблизи Севилья на юге Испании.

Сегодня, 23 марта, министр обороны Испании Маргарита Роблес посетила завод. По ее словам, вскоре туда прибудут для проверки и испытаний еще четыре танка Leopard 2A4, предназначенные для Украины.

Robles supervisa el final de la posada a punt de 6 carros 'Leopard' per a Ucrania semana.⬇️ https://t.co/q3Q7xYZWu9 pic.twitter.com/VB2rGGpJLB – Ministerio Defensa (@Defensagob) March 23, 2023

Напомним, сегодня, 22 марта, Испания объявила о присоединении к инициативе по закупке одного миллиона артиллерийских снарядов для Украины. Она стала девятнадцатой страной-участником проекта.

Также мы писали, что 13 марта в Испании завершилось четырехнедельное обучение десятков украинских солдат на танках Leopard 2A4. Учения были организованы на военной базе в Сарагосе.

Добавим, Испания начала ремонт танков Leopard, которые совсем скоро передадут Украине. К тому же идет подготовка их экипажей.