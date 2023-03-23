Іспанія надішле першу партію танків Leopard 2A4 в Україну до кінця наступного тижня
Іспанія надішле першу партію бойових танків в Україну до кінця наступного тижня. Йдеться про Leopard 2A4.
Про це повідомляє Міністерство оборони Іспанії.
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У заяві йдеться, що шість бойових танків Leopard 2A4, які готують до відправлення в Україну, пройшли останні перевірки на заводі поблизу Севільї на півдні Іспанії.
Сьогодні, 23 березня, міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес відвідала завод. За її словами, незабаром туди прибудуть для перевірки та випробувань ще чотири танки Leopard 2A4, які призначені для України.
Robles supervisa el fin de la puesta a punto de 6 carros 'Leopard' para Ucrania🇺🇦 en la fábrica de Santa Bárbara en Alcalá de Guadaíra #Sevilla y agradece “el trabajo en tiempo récord” que permitirá enviar los primeros a finales de la próxima semana.⬇️https://t.co/q3Q7xYZWu9 pic.twitter.com/VB2rGGpJLB— Ministerio Defensa (@Defensagob) March 23, 2023
Нагадаємо, сьогодні, 22 березня, Іспанія оголосила про приєднання до ініціативи з закупівлі одного мільйона артилерійських снарядів для України. Вона стала дев’ятнадцятою країною-учасником проєкту.
Також ми писали, що 13 березня, в Іспанії завершилося чотиритижневе навчання десятків українських солдатів на танках Leopard 2A4. Навчання були організовані на військовій базі у Сарагосі.
Додамо, Іспанія почала ремонт танків Leopard, які зовсім скоро передадуть Україні. До того ж триває підготовка їхніх екіпажів.